Компания Apollo Automobil отметилась выпуском единой модели – среднемоторным суперкаром Intensa Emozione или IE. Да и тот вышел очень ограниченной серией из 10 машин. Теперь компания объявила о преемнике IE.

Новинка получила название Apollo Project Evo и причислена производителем к классу гиперкаров, тогда как IE был суперкаром. Как и первая модель марки, Evo будет выпущен ограниченной серией из 10 машин, но будет иметь еще более радикальный дизайн. Вместе с ним немецкая компания анонсировала две более массовые электрические модели.

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Немецкая компания Apollo Automobil появилась в 2016 году, благодаря инвестору Ideal Team Venture из Гонконга, который помог (фактически выкупил) компанию Gumpert Sportwagenmanufaktur, основанную бывшим директором автоспортивного подразделения Audi Роландом Гумпертом. Уже в 2017 году Apollo представила концепт суперкара Intensa Emozione. Суперкар оснащенный 6,3-литровым V12 мог похвастаться ускорением до сотни за 2,7 секунды и максимальной скорости в 333 км/час. Несмотря на немалый ценник в 2,3 миллиона евро, еще до конца 2018 года все десять машин, запланированных к выпуску, нашли своих владельцев. Весной 2019 года компания начала ручную сборку машин, а к этому времени уже успела передать их покупателям. Что дальше? Apollo Project Evo с инопланетным дизайном.

Производитель пока не вдавался в технические подробности, но само название намекает на эволюцию – следовательно, речь может идти о модернизированном Intensa Emozione. На сайте компании упоминается, что в Project Evo “эмоциональный дизайн сочетается с уникальной управляемостью и динамикой вождения” и “улучшенное карбоновое шасси”, что снова намекает на IE.

Фото: Apollo Project Evo / Apollo Automobil

Так или иначе, Project Evo был представлен в физической форме на China International Import Expo в Шанхае. Его кузов имеет множество резких линий и острых углов, открытые элементы подвески, проглядывают сквозь капот, гигантский спойлер, Х-образную оптику, а также активные аэродинамические элементы. Полностью готовый к производству Apollo Evo обещают показать уже в следующем году.

Фото: концепт Apollo EVision S / Apollo Automobil

Компанию гиперкару на выставке составил четырехдверный электрокар с купеобразным кузовом. Он дебютировал под названием EVision S в форме полноразмерного макета, демонстрируя курс компании на электрификацию.



Фото: тизер электрического кроссовераApollo EVision X / Apollo Automobil

Никаких технических подробностей о нем компания не предоставила. Экспозиция также включала постер с изображением электрического кроссовера EVision X, демонстрацию отдельно карбонового монокока и электрического силовой установки, которую компания планирует продавать отдельно сторонним производителям, а также миниатюрный электрический грузовик с модульным дизайном UME (Universal Mobility Электрифицированные) Barista.

Фото: экспозиция Apollo Automobil на China International Import Expo / Apollo Automobil