Инновационный гиперкар Chaos, который создатели из компании SP Automotive называют "ультракар", раскрылся во всей красе. Греческий стартап уже принимает заказы.

Если SP Automotive Chaos достигнет реального производства, он станет самым мощным серийным автомобилем в истории.

Также интересно: Стартап EdisonFuture представил два электромобиля для конкуренции с Tesla и Rivian

Даже сухие цифры его технических характеристик являются красноречивым заявлением, если сравнить их с показателями самых быстрых автомобилей планеты. Bugatti Chiron выходит из завода с мощностью 1577 лошадиных сил. SSC Tuatara имеет мощность в 1750 лошадиных сил. Американский Hennessey Venom F5 поднимает планку до 1817 сил. Электрический Rimac Nevera развивает “всего” 1888 лошадиных сил.

SP Automotive Chaos может похвастаться 4-литровым турбомотором V10 собственной разработки, мощностью в 2049 лошадиных сил в базовой конфигурации, которую разработчики называют Earth Version. При таких настройках крутящий момент составляет 1390 Нм, а красная отсечка тахометра установлена на 10 000 об/мин.

Исполнение Zero Gravity предусматривает мощность в 3065 лошадиных сил и крутящий момент в 1983 Нм. По данным SP Automotive, Chaos Zero Gravity может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 1,55 секунды и проходить четверть мили всего за 7,5 секунды.

Значительная часть деталей автомобиля, включая части двигателя, изготовлены методом 3D-печати. Они имеют почти органическую форму, созданную компьютером.

SP Automotive заявляет, что один экземпляр Chaos уже был продан, но его цену не разглашает. В то же время греческий стартап сообщает, что потенциальные клиенты могут ожидать заплатить за Chaos от 5,5 до 12.5 миллиона евро, в зависимости от конфигурации.

Фото: SP Automotive Chaos / SP Automotive

Если не хватает на Chaos, компания SP Automotive предложит более доступный автомобиль или вообще "копеечный" микрокар. Первый – четырехместный Zion FCV с электрической силовой установкой на топливных элементах, а второй – традиционный электрокар Cubicle в формате субкомпактного городского хэтчбека. При этом последнему обещана мощность в 220 лошадиных сил.

Zion представляет собой пятиметровый люксовый электрокар на 22-дюймовых колесах с силовой установкой мощностью от 680 до 1750 лошадиных сил и способностью ускоряться до первой сотни на спидометре за 1,8-3,5 секунды.

Обе электрические модели существуют только в компьютерных рендерах, но скорость, с которой Chaos прошел от таких же визуализаций к воплощению в полнофункциональном автомобиле, позволяет надеяться на такую же оперативность “вынашивания” Zion и Cubicle. Тем более, что один из них уже зарегистрирован в европейском патентном ведомстве.

Фото: концепты электромобилей Zion и Cubicle от SP Automotive