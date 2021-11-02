Інноваційний гіперкар Chaos, який творці з компанії SP Automotive називають "ультракар", розкрився у всій красі. Грецький стартап вже приймає замовлення.

Якщо SP Automotive Chaos досягне реального виробництва, він стане найпотужнішим серійним автомобілем в історії.

Також цікаво: Стартап EdisonFuture представив два електромобіля для конкуренції з Tesla та Rivian

Навіть сухі цифри його технічних характеристик є красномовною заявою, якщо порівняти їх з показниками найшвидших автомобілів планети. Bugatti Chiron виходить із заводу з потужністю 1577 кінських сил. SSC Tuatara має потужність у 1750 кінських сил. Американський Hennessey Venom F5 підіймає планку до 1817 сил. Електричний Rimac Nevera розвиває “лише” 1888 кінських сил.

SP Automotive Chaos може похвалитись 4-літровим турбомотором V10 власної розробки, потужністю у 2049 кінських сил у базовій конфігурації, яку розробники називають Earth Version. При таких налаштуваннях крутний момент становить 1390 Нм, а червона відсічка тахометра встановлена на 10 000 об/хв.

Виконання Zero Gravity передбачає потужність у 3065 кінських сил і крутний момент у 1983 Нм. За даними SP Automotive, Chaos Zero Gravity може розганятися від 0 до 100 км/год усього за 1,55 секунди та проходити чверть милі лише за 7,5 секунди.

Значна частина деталей автомобіля, включаючи частини двигуна, виготовлені методом 3D-друку. Вони мають майже органічну форму, створену комп’ютером.

SP Automotive заявляє, що один примірник Chaos вже було продано, але його ціну не розголошує. Водночас грецький стартап повідомляє, що потенційні клієнти можуть очікувати заплатити за Chaos від 5,5 до 12.5 мільйона євро, залежно від конфігурації.

Фото: SP Automotive Chaos / SP Automotive

Якщо не вистачає на Chaos, компанія SP Automotive запропонує доступніший автомобіль чи й взагалі “копійчаний” мікрокар. Перший – чотиримісний Zion FCV з електричною силовою установкою на паливних елементах, а другий – традиційний електрокар Cubicle у форматі субкомпактного міського хетчбека. При цьому останньому обіцяна потужність у 220 кінських сил.

Zion являє собою п’ятиметровий люксовий електрокар на 22-дюймових колесах з силовою установкою потужністю від 680 до 1750 кінських сил та здатністю прискорюватись до першої сотні на спідометрі за 1,8-3,5 секунди.

Обидві електричні моделі існують лише в комп’ютерних рендерах, але швидкість, з якою Chaos пройшов від таких же візуалізацій до втілення у повнофункціональному автомобілі, дозволяє сподіватись на таку ж оперативність “виношування” Zion та Cubicle. Тим більше, що один із них вже зареєстрований у європейському патентному відомстві.

Фото: концепти електромобілів Zion та Cubicle від SP Automotive