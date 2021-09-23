Після гучної появи у ЗМІ у березні 2020 року, компанія Spyros Panopoulos Automotive не давала про себе знати, через що складається враження, що проєкт заморожено чи й взагалі закрито. Але видання AutoWeek з Нідерландів дістало патентні зображення машини, які раніше публікувались.

Видання AutoWeek оприлюднило зображення не лише Spyros Chaos, а й безіменної моделі грецького стартапу, про яку ніде й ніколи не згадувалось.

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Навесні минулого року компанія Spyros Panopoulos Automotive заявила про себе, показавши деякі деталі свого майбутнього автомобіля – Spyros Chaos, який його творці називають “ультракаром”. Автомобілю обіцяно силову установку з 4-літровим V10 власної розробки, що розвиває близько 3000 кінських сил, багато деталей, надрукованих на 3D-принтері та безліч інновацій в конструкції. Наприклад, монокок з полімерного матеріалу Zylon, в чотири рази міцнішого за карбон, дах із “металевого скла” SAM2X5-630, друковані титанові колеса тощо.

Фото: офіційні тізери Spyros Chaos / Spyros Panopoulos Automotive

Чотирилітровий турбомотор теоретично дозволятиме гіперкару прискорюватись з місця до 100 км/год за 1,8 секунди, а ще через 2,6 секунди – до 200 км/год. Максимальна швидкість буде близькою до 500 км/год. Якщо автомобіль все ж буде втілений у життя.

Фото: патентні зображення Spyros Chaos / AutoWeek

Компанія зі штатом з дев’яти співробітників планувала випускати по 5 таких машин на рік. Презентація фізичної моделі Spyros Chaos була обіцяна у 2021 році, тому греки ще мають шанс дотриматись графіку.

Фото: безіменний автомобіль Spyros Panopoulos Automotive на патентних зображеннях / AutoWeek

Разом із зображеннями Chaos, журналісти AutoWeek виявили зображення ще однієї, поки не анонсованої моделі Spyros Panopoulos Automotive. На них зображено чотиридверне купе, у задньому бампері якого немає патрубків випускної системи, що може свідчити про електричну силову установку машини.