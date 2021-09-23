После громкого появления в СМИ в марте 2020 года, компания Spyros Panopoulos Automotive не давала о себе знать, из-за чего создается впечатление, что проект заморожен или вообще закрыт. Но издание AutoWeek из Нидерландов получило патентные изображения машины, которые ранее публиковались.

Издание AutoWeek опубликовало изображение не только Spyros Chaos, но и безымянной модели греческого стартапа, о которой нигде и никогда не упоминалось.

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Весной прошлого года компания Spyros Panopoulos Automotive заявила о себе, показав некоторые детали своего будущего автомобиля – Spyros Chaos, который его создатели называют "Ультракар". Автомобилю обещано силовую установку с 4-литровым V10 собственной разработки, что развивает около 3000 лошадиных сил, много деталей, напечатанных на 3D-принтере и множество инноваций в конструкции. Например, монокок из полимерного материала Zylon, в четыре раза более крепкого чем карбон, крыша из "металлического стекла" SAM2X5-630, печатные титановые колеса и тому подобное.

Фото: официальные тизеры Spyros Chaos / Spyros Panopoulos Automotive

Четырехлитровый турбомотор теоретически позволит гиперкару ускоряться с места до 100 км/ч за 1,8 секунды, а через 2,6 секунды – до 200 км/ч. Максимальная скорость будет близкой к 500 км/ч. Если автомобиль все же будет воплощен в жизнь.

Фото: патентные изображения Spyros Chaos / AutoWeek

Компания со штатом из девяти сотрудников планировала выпускать по 5 таких машин в год. Презентация физической модели Spyros Chaos была обещана в 2021 году, поэтому у греков еще есть шанс соблюсти графику.

Фото: безымянный автомобиль Spyros Panopoulos Automotive на патентных изображениях / AutoWeek

Вместе с изображениями Chaos, журналисты AutoWeek обнаружили изображение еще одной, пока не анонсированной модели Spyros Panopoulos Automotive. На них изображено четырехдверное купе, в заднем бампере которого нет патрубков выпускной системы, что может свидетельствовать об электрической силовой установке машины.