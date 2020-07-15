Появились новые подробности об амбициозном Project Chaos Спироса Панопулоса.

Новые изображения и детали о гиперкаре Spyros Panopoulos Project Chaos из Греции попали в Сеть, и если новоявленному производителю удастся воплотить все задуманное в жизнь, многим известным маркам есть о чем беспокоиться.

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Первый выход в свет для Spyros Panopoulos Automotive состоялся в начале этого года. Фирма со штатом в 9 человек провозглашает себя творцом "быстрого, наиболее технически совершенного и технологического автомобиля в мире". При этом, в качестве силовой установки собирается использовать не электрический двигатель, а 4-литровый бензиновый V10 с двойным турбонаддувом.

И хотя подобный агрегат не соответствует определению "передовой", греки существенно поработали над его внутренними компонентами. Мотор получил титановые распределительные валы, клапаны Inconel, поршневые штоки и штанги, напечатанные в 3D. Он способен работать на обычном бензине или биоэтаноле. В первом случае автомобиль предназначен для использования на общественных дорогах, а с биоэтанолом в баке ему можно только на трек. Бензиновая версия производит 2000 лошадиных сил при 11000 об/мин, а биоэтанольная версия будет иметь керамические и карбоновые компоненты и пиковую мощность в 3000 сил при 12000 об/мин. В обоих случаях мотор подключен к восьмипозиционной роботизированной трансмиссии с приводом на обе оси.

Дизайн каждой детали автомобиля создан не человеком, а компьютером. Многие детали изготовлены методом 3D печати. Материалы, из которых изготовлены детали – крепкие, легкие и дорогие. Современная бортовая электроника включает технологию расширенной реальности.

Фото: Spyros Panopoulos Project Chaos / Spyros Panopoulos Automotive

Спирос обнародовал некоторые характеристики своего гиперкара, утверждая, что "Хаос" сможет выстреливать с места до 100 км/ч за 1,8 секунды, еще 2,6 секунды ему понадобится для достижения скорости в 200 км/ч, а максимальная скорость будет близкой к 500 км/ч.

Spyros намеревался обнародовать машину на автосалоне в Женеве в следующем году, но это событие недавно было отменено. Впрочем, видео напоминает, что премьера Spyros Chaos состоится в 2021 году.

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