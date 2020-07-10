Это частично Lamborghini, частично De Tomaso Pantera, а в целом – потрясающий автомобиль.

Ares Design Panther дебютировал в марте прошлого года на Concorso d'eleganza d'este в Италии. Поводом напомнить о суперкаре стало первое видео, в котором его можно увидеть в действии.

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Ролик под названием Shaping Carbon можно считать каноническим в подобного рода кинематографии. Как и сам автомобиль – классическую икону стиля в новом прочтении. Знакомьтесь: Panther ProgettoUno.

Стремительный кузов из углепластика имеет узнаваемые формы классической Panthera, подъемные фары – эти отголоски прошлого вполне гармонично вписались в современный автомобиль. За музыкальным сопровождением иногда слышится симфония 10 “котлов” 5,2-литрового V-образного мотора от Lamborghini Huracan. Он производит 650 лошадиных сил, которые поступают на обе оси суперкара через семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Ares Design говорит, что упражнение 0-100 км/ч спорткар выполняет за 3,1 секунды, а максимальная скорость превышает 322 км/час.

Фото: Ares Design Panther / Ares Design

Фирма Ares Design изначально планировала сделать всего 70 таких “Пантер” по цене примерно 695 000 долларов каждая. Однако, по последним данным, итальянцы соберут лишь 21 экземпляр, а цены будут заметно выше. Производство уже началось.

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