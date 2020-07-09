Самый мощный серийный суперкар Lamborghini с открытым кузовом будет выпущен ограниченным тиражом в 19 машин и все они уже нашли своих владельцев.

Lamborghini Sian – первый гибридный суперкар марки, мощный, быстрый, дорогой и редкий автомобиль, круче которого может быть разве что его открытая версия.

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Особый оттенок кузова Blu Uranus, сочетающий в себе "небесную лазурь и зелень полей", особые диски в цвете Oro Electrum ("электрическое золото") и отсутствие крыши – вот и все отличия от Sian FKP 37.

Технически обе версии модели также полностью идентичны. Родстер оснащен силовой установкой на базе 6,5-литрового 785-сильного атмосферника V12, с компактным электромотором, встроенным в семиступенчатую ​​автоматическую коробку передач. Вместо традиционных аккумуляторов используются суперконденсаторы – втрое мощнее литий-ионные батареи аналогичной массы. Общая производительность установки имеет пиковое значение 819 л.с., достигается в момент ускорения. Также электромотор помогает суперкару и при маневрировании на низких скоростях.

Фото: Lamborghini Sian Roadster 2020 / Lamborghini

Складная крыша не существенно сказалась на динамике суперкара: купе Sian набирает 100 км/ч за 2,8 секунды, а родстер делает это за "менее, чем 2,9 секунды". Максимальная скорость – 350 км/ч.

Lamborghini оценила Sian в 3,3 млн евро, без учета дополнительных опций из каталога Ad Personam. Купе имеет тираж в 63 экземпляра и все они были раскуплены еще до премьеры. Roadster будет еще более редким – итальянцы соберут лишь 19 таких машин, все они уже распроданы, поэтому их стоимость даже не называют.

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