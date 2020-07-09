Найпотужніший серійний суперкар Lamborghini з відкритим кузовом буде випущений обмеженим тиражем у 19 машини і всі вони вже знайшли своїх власників.

Lamborghini Sian – перший гібридний суперкар марки, потужний, швидкий, дорогий і рідкісний автомобіль, крутіший за який може бути хіба що його відкрита версія.

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Особливий відтінок кузову Blu Uranus, що поєднує в собі “небесну блакить і зелень полів”, особливі диски в кольорі Oro Electrum (“електричне золото”) та відсутність даху – оце й усі відмінності від Sian FKP 37.

Технічно обидві версії моделі також повністю ідентичні. Родстер оснащений силовою установкою на базі 6,5-літрового 785-сильного атмосферника V12, із компактним електромотором, вбудованим у семиступеневу автоматичну коробку передач. Замість традиційних акумуляторів використовуються суперконденсатори – втричі потужніші за літій-іонні батареї аналогічної маси. Загальна продуктивність установки має пікове значення 819 к.с., що досягається в момент прискорення. Також електромотор допомагає суперкару і при маневруванні на низьких швидкостях.

Фото: Lamborghini Sian Roadster 2020 / Lamborghini

Складаний дах не суттєво позначився динаміці суперкара: купе Sian набирає 100 км/год за 2,8 секунди, а родстер робить це за “менш, ніж 2,9 секунди”. Максимальна швидкість – 350 км/год.

Lamborghini оцінила Sian у 3,3 млн євро, без урахування додаткових опцій із каталогу Ad Personam. Купе має тираж у 63 примірники і всі вони були розкуплені ще до прем’єри. Roadster буде ще більш рідкісним – італійці зберуть лише 19 таких машин, усі вони вже розпродані, а тому їх вартість навіть не називають.

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