Це частково Lamborghini, частково De Tomaso Pantera, а в цілому – приголомшливий автомобіль.

Ares Design Panther дебютував минулого березня на Concorso d'Eleganza d'Este в Італії. Приводом нагадати про суперкар стало перше відео, у якому його можна побачити в дії.

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Ролик під назвою Shaping Carbon можна вважати канонічним у подібного роду кінематографії. Як і сам автомобіль – класичну ікону стилю в новому прочитанні. Знайомтесь: Panther ProgettoUno.

Стрімкий кузов з вуглепластику має впізнавані форми класичної Panthera, підйомні фари – ці відголоски минулого цілком гармонійно вписались у сучасний автомобіль. За музичним супроводом іноді чується симфонія 10 “котлів” 5,2-літрового V-подібного мотора від Lamborghini Huracan. Він продукує 650 кінських сил, котрі надходять на обидві осі суперкара через семиступінчасту коробку передач з подвійним зчепленням. Ares Design каже, що вправу 0-100 км/год спорткар виконує за 3,1 секунди, а максимальна швидкість перевищує 322 км/год.

Фото: Ares Design Panther / Ares Design

Фірма Ares Design спочатку планувала зробити всього 70 таких “Пантер” за ціною приблизно 695 000 доларів кожна. Однак, за останніми данними, італійці зберуть лише 21 примірник, а ціни будуть помітно вищими. Виробництво вже розпочалось.

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