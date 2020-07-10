Аффальтербах готує дебют потужного спорткара і для його реклами зняв відеоролик з популярним блогером у головній ролі.

У цьому відео зі Shmee150 ви не почуєте “Хеллоу, Ай ем Шмі”, тому що за сценарієм його особистість не повинна бути розкрита.

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Кілька днів тому у Мережу просочилось кілька фото гарячої новинки Mercedes-AMG – купе GT Black Series, зовсім без камуфляжу. Зображення дозволяють добре роздивитись машину і тепер ми можемо побачити шпигуна, що зробив ці знімки.

За сюжетом, авантюрист потрапив до таємної лабораторії Mercedes-AMG і поки інженери на хвилину відійшли від GT Black Series, зробив кілька знімків суперкара. Однак так ним захопився, що вирішив викрасти не лише інтелектуальну власність, а й матеріальну – саму машину.

Офіційний дебют топового Mercedes-AMG GT очікується до кінця цього місяця. За непідтвердженимим данними, “Чорна Серія” отримає V8 з подвійним турбонаддувом потужністю у 720 к.с.

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