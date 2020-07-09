Іспанці називають Cupra el-Born спортивним хетчбеком і обіцяють йому запас ходу у 500 кілометрів.

Минулої весни у Женеві марка Seat представила концепт el-Born – власну ітерацію Volkswagen ID 3. Про його вихід на ринок досі не було жодного слова, натомість суббренд Cupra, що тепер вважається самостійним виробником, презентував свій “перший повністю електричний автомобіль”. Ним виявився вже знайомий el-Born.

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Від сеатівського концепта серійну версію Cupra el-Born відрізняють агресивніші лінії лицьової частини, широкі бічні “спідниці”, двоколірні колісні диски, а всередині помітні спортивні кермо і крісла-ковші.

Cupra el-Born оснащений батареєю на 82 кіловат-години, котра дозволяє проїхати 500 кілометрів на одному заряді. Альтернативних, менших, блоків, як у ID 3, не передбачено.

Фірмова система Dynamic Chassis Control Sport автоматично змінює налаштування підвіски, залежно від дорожніх умов, для забезпечення найкращої динаміки.

Потужність силової установки не названа, а з решти характеристик відомо, що від 0 до 50 км/год електрокар розганяється за 2,9 секунди. У концепта Seat заявлена потужність становила трохи більше 200 к.с.

Фото: Cupra el-Born / Seat

Також відомо, що Cupra el-Born підтримує швидку зарядку, яка дозволяє за півгодини відновити запас енергії на 260 км шляху.

Виробництво Cupra el-Born вестимуть на заводі Volkswagen в Цвіккау, а у продаж електрокар надійде у 2021 році.

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