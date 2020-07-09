Испанцы называют Cupra el-Born спортивным хэтчбеком и обещают ему запас хода в 500 километров.

Прошлой весной в Женеве марка Seat представила концепт el-Born – собственную итерацию Volkswagen ID 3. О его выходе на рынок до сих пор не было ни слова, зато суббренд Cupra, который теперь считается самостоятельным производителем, представил свой “первый полностью электрический автомобиль”. Им оказался уже знакомый el-Born.

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От сеатовского концепта серийную версию Cupra el-Born отличают более агрессивные линии лицевой части, широкие боковые “юбки”, двухцветные колесные диски, а внутри заметны спортивные руль и кресла-ковши.

Cupra el-Born оснащен батареей на 82 киловатт-часа, которая позволяет проехать 500 километров на одном заряде. Альтернативных, меньших, блоков, как в ID 3, не предусмотрено.

Фирменная система Dynamic Chassis Control Sport автоматически меняет настройки подвески в зависимости от дорожных условий, для обеспечения лучшей динамики.

Мощность силовой установки не названа, а из остальных характеристик известно, что от 0 до 50 км/ч электрокар разгоняется за 2,9 секунды. У концепта Seat заявленная мощность составляла чуть более 200 л. с.

Фото: Cupra el-Born / Seat

Также известно, что Cupra el-Born поддерживает быструю зарядку, которая позволяет за полчаса восстановить запас энергии на 260 км пути.

Производство Cupra el-Born будет происходить на заводе Volkswagen в Цвиккау, а в продажу электрокар поступит в 2021 году.

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