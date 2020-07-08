После серии тизеров с отдельными элементами экстерьера, южнокорейская марка полностью раскрыла внешность горячей новинки.

В подобных проектах производители, как правило, идут по пути наименьшего сопротивления – несколько дополнительных элементов декора, новый цвет кузова, колесные диски и отделка интерьера позволяют говорить о новой версии модели. Однако Elantra N Line отличается от базовой Elantra гораздо существеннее.

Также интересно: Lexus обновил флагманский седан LS

Первое упоминание о "подогретой" версии Elantra появилось в марте, а в апреле Hyundai показала закамуфлированный прототип автомобиля. Почти три месяца понадобилось производителю на финализацию проекта и теперь понятно, что задержка была не зря.

Elantra N Line получила новую радиаторную решетку и обвес, 18-дюймовые колесные диски и массивные накладки на пороги, корму украсил диффузор со сдвоенным патрубком выхлопной системы и небольшой спойлер.

Технические подробности о новинке производитель придержал до официальной премьеры, однако известно, что Elantra N Line будет иметь не только более агрессивную внешность, но и подвеску со спортивными настройками и мощный мотор. Предполагается, что под капотом такой “Элантры” будет 1,6-литровый турбомотор мощностью более 200 л.с.

Дата дебюта Elantra N Line пока не названа, однако, вероятно, произойдет в течение ближайших недель. На рынке новинка должна появиться еще до конца этого года. В Украине базовая Elantra нового поколения ожидается осенью, а перспективы для версии N Line – ненадежные.

Смотрите также: Audi Q4 e-tron Sportback представлен официально