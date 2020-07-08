Після серії тізерів з окремими елементами екстер'єру, південнокорейська марка повністю розкрила зовнішність гарячої новинки.

У подібних проектах виробники, зазвичай, йдуть шляхом найменшого опору – кілька додаткових елементів декору, новий колір кузову, колісні диски та оздоблення інтер’єру дозволяють говорити про нову версію моделі. Однак Elantra N Line відрізняється від базової Elantra значно істотніше.

Також цікаво: Lexus оновив флагманський седан LS

Перша згадка про “підігріту” версію Elantra з’явилась у березні, а у квітні Hyundai показала закамуфльований прототип автомобіля. Майже три місяці знадобилось виробнику на фіналізацію проекту і тепер зрозуміло, що затримка була не даремною.

Elantra N Line отримала нову радіаторну решітку та обвіс, 18-дюймові колісні диски і масивні накладки на пороги, корму прикрасив дифузор зі здвоєним патрубком вихлопної системи та невеличкий спойлер.



Технічні подробиці про новинку виробник притримав до офіційої прем’єри, однак відомо, що Elantra N Line матиме не тільки більш агресивну зовнішність, а й підвіску зі спортивними налаштуваннями та потужніший мотор. Передбачається, що під капотом такої “Елантри” буде 1,6-літровий турбомотор потужністю понад 200 к.с.

Дата дебюту Elantra N Line поки не названа, однак, імовірно, відбудеться протягом найближчих тижнів. На ринку новинка повинна з’явитись ще до кінця цього року. В Україні базова Elantra нового покоління очікується восени, а перспективи для версії N Line – непевні.

Дивіться також: Audi Q4 e-tron Sportback представлений офіційно