Аффальтербах готовит анонс мощного спорткара и для его рекламы снял видеоролик с популярным блогером в главной роли.

В этом видео со Shmee150 вы не услышите “Хеллоу, ай эм Шми”, потому что по сценарию его личность не должна быть раскрыта.

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Несколько дней назад в сеть просочилось несколько фото горячей новинки Mercedes-AMG – купе GT Black Series, совсем без камуфляжа. Изображения позволяют хорошо рассмотреть машину и теперь мы можем увидеть шпиона, который сделал эти снимки.

По сюжету, авантюрист попал в тайную лабораторию Mercedes-AMG и пока инженеры на минуту отошли от GT Black Series, сделал несколько снимков суперкара. Однако так им увлекся, что решил похитить не только интеллектуальную собственность, но и материальную – саму машину.

Официальный анонс топового Mercedes-AMG GT ожидается к концу этого месяца. По неподтвержденным данным, "черная серия" получит V8 с двойным турбонаддувом мощностью в 720 л.с.

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