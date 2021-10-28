Формфактор електрокарів є типовим для США – це пікап та позашляховик, але вони мають чимало цікавих особливостей, які виділяють їх з-поміж інших.

Новоявлений виробник електромобілів EdisonFuture представив концепти EF1-T та EF1-V. Кожен з них поєднує два формати – EF1-T є пікапом, що перетворюється на позашляховик, а EF1-V позашляховим мінівеном.

Дивіться також: Електричний кросовер Fisker Ocean представлений у серійному вигляді

Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння залишаться в минулому приблизно через десять років. Електрифікація прокладає шлях у майбутнє. Цей новий етап автомобільної промисловості привів на ринок низку нових гравців, одним з яких є бренд EdisonFuture, який належить компанії SPI Energy.

Раніше цього року SPI Energy, компанія, що займається відновлюваними джерелами енергії та постачальник сонячних накопичувачів і рішень для електромобілів, оголосила, що працюватиме над новим проєктом разом з автомобільною дизайнерською компанією Icona Design. Результатом роботи став реліз двох електричних концептів: EF1-T та EF1-V. Обидва транспортні засоби побудовані на одному шасі та платформі, але кожен з них буде служити різним цілям.

Пікап EF1-T (остання літера у назві, очевидно, означає Truck) буде доступний у трьох різних версіях: Standard, Premium та Super. Перший буде використовувати один електродвигун, розганятиметься до 100 км/год за 6,5 секунди та зможе тягати причепи масою до 3400 кг. Версія Premium передбачає двомоторну силову установку, яка забезпечить прискорення до сотні за 4,5 секунди та спроможність буксирувати до 3628 кг.

Фото: електричний пікап EdisonFuture EF1-T / EdisonFuture

Топова версія Super зможе мати як подвійний, так і потрійний електромотор, з якими зможе виконувати вправу 0-100 км/год за 3,9 секунди, а на буксир зможе взяти до 3855 кг. Сонячні панелі на даху будуть доступні як опція для всіх трьох версій, але дані про запас ходу поки не оприлюднюються.

Пікап має багажник довжиною 1,98 метра, але також буде доступна версія з багажником довжиною 2,43 метра. При цьому вантажний відсік може закриватись висувними панелями. Що стосується інтер’єру, то ми отримуємо ту саму атмосферу, що й більшість сучасних електромобілів, завдяки великому 17,5-дюймовому сенсорному інформаційно-розважальному екрану та дзеркалам, які замінені камерами для покращення видимості.

EF1-V (ймовірно, позначення походить від Van) буде доступний у двох версіях: Standard та Long Range. Стандартна буде використовувати одномоторну силову установку, тоді як Long Range матиме пару електромоторів. Запас ходу знову не повідомляється. Вантажність фургона коливатиметься від 7 362 до 11 326 літрів, тоді як максимальні показники буксирування коливаються від 3400 до 3600 кг. Сонячний дах тут також буде опцією.

Фото: електричний фургон EdisonFuture EF1-T / EdisonFuture

Поки немає жодної інформації про офіційні ціни або дати запуску цих двох автомобілів. Можна лиш сказати, що за рік-два у цих двох електрокарів вже буде чимало суперників як від старих автовиробників, так і від нових.