Офіційна презентація з живим показом батарейного кросовера відбудеться на Автосалоні в Лос-Анджелесі, який відбудеться 19-28 листопада.

Каліфорнійська компанія Fisker представить серійну версію своєї флагманської моделі Ocean на цьогорічному автосалоні в Лос-Анджелесі, з планом розпочати продажі кросовера наприкінці 2022 року.

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Компактному електричному кросоверу з численими інноваційними функціями обіцяний стартовий цінник у 37 499 доларів та запас ходу від 400 до 480 кілометрів. Гендиректор та співзасновник компанії Генрік Фіскер пообіцяв, що навіть базові версії Fisker Ocean матимуть широку палітру кольорів кузову та інтер’єру.

“Автомобілі є досить нудними, коли справа доходить до кольорів. Ми всі знаємо, що близько 70 відсотків автомобілів є білими, чорними або сріблястими. Те ж саме з чорним і сірим інтер'єром”, – сказав бос Fisker, додавши, що навіть замовники найпростіших версій електричного кросовера не будуть обділені у виборі кольорів. Зазвичай кольори з екзотичних палітр автовиробників коштують значно дорожче базового набору відтінків, тому така пропозиція справді може привернути увагу більшої кількості потенційних покупців.

Інтер’єр Ocean поки тримають в таємниці, але Fisker зазначає, що там буде повно інновацій. Зокрема, компанія подала патент на “цікаве використання” екрану інформаційно-розважального центру – стверджується, що такого застосування для нього немає в жодному іншому автомобілі на ринку. Серед інших примітних дрібниць та натяків від виробника: салон буде легше чистити, ніж зазвичай, всередині буде багато місця для зберігання речей, а центральна консоль буде особливо функціональною.

Фото: серійний Fisker Ocean 2022 / Fisker

Наразі Fisker демонструє два яскравих кольори зовнішньої фарби, доступні на момент запуску. Звісно, в палітрі будуть і обов’язкові білий, чорний та сріблястий.

Подробиці про технічну частину Ocean були розкриті раніше, тож на автосалоні у Лос-Анджелесі, по суті, відбудеться презентація інтер’єру. Втім, можна сподіватись, що серійний кросовер збереже чимало від концепта.

Фото: деталі прототипу Fisker Ocean / Fisker