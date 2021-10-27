Официальная презентация с живым показом батарейного кроссовера состоится на Автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет 19-28 ноября.

Калифорнийская компания Fisker представит серийную версию своей флагманской модели Ocean на нынешнем автосалоне в Лос-Анджелесе, с планом начать продажи кроссовера в конце 2022 года.

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Компактному электрическому кроссоверу с многочисленными инновационными функциями обещан стартовый ценник в 37 499 долларов и запас хода от 400 до 480 километров. Гендиректор и соучредитель компании Генрик Фискер пообещал, что даже базовые версии Fisker Ocean будут иметь широкую палитру цветов кузова и интерьера.

"Автомобили довольно скучны, когда дело доходит до цветов. Мы все знаем, что около 70 процентов автомобилей являются белыми, черными или серебристыми. То же самое с черным и серым интерьером”, – сказал босс Fisker, добавив, что даже заказчики самых простых версий электрического кроссовера не будут обделены в выборе цветов. Обычно цвета из экзотических палитр автопроизводителей стоят значительно дороже базового набора оттенков, поэтому такое предложение действительно может привлечь внимание большего количества потенциальных покупателей.

Интерьер Ocean пока держат в тайне, но Fisker отмечает, что там будет полно инноваций. В частности, компания подала патент на “интересное использование” экрана информационно-развлекательного центра – утверждается, что такого применения для него нет ни в одном другом автомобиле на рынке. Среди других примечательных мелочей и намеков от производителя: салон будет легче чистить, чем обычно, внутри будет много места для хранения вещей, а центральная консоль будет особенно функциональной.

Фото: серийный Fisker Ocean 2022 / Fisker

В настоящее время Fisker демонстрирует два ярких цвета наружной краски, доступных на момент запуска. Конечно, в палитре будут и обязательные белый, черный и серебристый.

Подробности о технической части Ocean были раскрыты ранее, поэтому на автосалоне в Лос-Анджелесе, по сути, состоится презентация интерьера. Впрочем, можно надеяться, что серийный кроссовер сохранит немало от концепта.

Фото: детали прототипа Fisker Ocean / Fisker