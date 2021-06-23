Глава компании Хенрик Фискер пообещал, что подробности станут известны через несколько месяцев.

Хенрик Фискер сообщил в своем Twitter-аккаунте, что первая электрическая модель бренда – кроссовер Ocean, получит больше мощности и увеличенный запас хода, чем ожидалось ранее.

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На сегодня известно, что будущая новинка будет предлагаться с несколькими видами силовых установок и батареей емкостью 80 кВт*ч, которая позволит проезжать от 250 до 300 миль на одной зарядке.

Однако в новом заявлении Фискер отметил, что мощность Ocean была повышена за счет инвертора из карбида кремния. Кроме того, машина получила новую уникальную муфту, что позволило вместе с увеличением мощности добиться и увеличения дальности пробега. Все подробности ожидаются в ноябре.

Карбидокремниевые инверторы имеют определенные преимущества над обычными. Среди прочего они легче и эффективнее, так как требуют меньшего охлаждения. Благодаря этому электромобиль в теории может более рационально использовать заряд батареи. Кроме того, эти технологии позволяют уменьшить время зарядки.

А вот насчет новой муфты вопросов больше, чем ответов. В теории она бы могла также привнести свою лепту в увеличение дальности хода.

Глава Fisker не стал озвучивать в комментариях более подробные данные, ограничившись тем, что фанатам марки придется подождать до ноября, когда вскроются все подробности.

Напомним, недавно Fisker заключил долгосрочное партнерское соглашение с компанией Magna до 2029 года. Суть сделки заключается в том, что австрийская компания предоставит свои мощности для Fisker, который сам производить машины не планирует.