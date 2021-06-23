Внешний вид принципиально нового "Запорожца" в сотрудничестве с iReactor продемонстрировал популярный дизайнер Александр Шторм. Основной аудиторией нового автомобиля могли бы быть серферы и сапбордисты, а также любители компактных машин.

Для любителей стиля нет ничего лучше, чем ретроавтомобили с хромированным багажником на крыше. В идеале на нем могут красоваться пара досок для серфинга или старый саквояж.

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Известный дизайнер Александр Шторм в сотрудничестве с iReactor показал недорогой микролитражный автомобиль для серферов и сапбордистов, которых в последнее время развелось очень много.

Первое, что бросается в глаза "фисташки монстра", как его нежно прозвал создатель, – современная оптика. У "Запорожца" влитая радиаторная решетка и несколько непривычный бампер. Черная защита порогов убережет машину от царапин, вызванных песком.

Логотип "Запорожца" у элегантной машины гордо располагается спереди и сзади. Ее внешний вид немного необычный, но такое вызвано столкновением с новизной.

В концепте можно увидеть в модели наследственные черты "Горбатого". Именно так в народе звали "Запорожцы" из-за закругленной задней части. Также Шторм рассказал, что не хотел перебарщивать с хромированными элементами, чем сейчас грешат китайские и корейские производители.

В планах дизайнера – выпустить OLD version, максимально приближенную к эстетике прошлого. В ней зеркала заднего вида были бы из хрома, а ручки и радиаторная решетка были бы позаимствованы из советской классики.

Задние стоп-сигналы и оптика в целом напоминают решения британской компании Bentley Motors. По словам дизайнера, стоимость обновленного "Запорожца" могла бы быть не очень высокой. В автомобиль при желании могут поместиться четыре человека. На нем можно закрепить до шести твердых досок или же до восьми SUP-бордов. Удобный хромированный багажник имеет специальные крепления для установки весел. Не только любителям водных развлечений подойдет эта микролитражка, также машина будет отличным бюджетным ситикаром.

Если рендер станет популярным, Шторм обещает выпустить кабриолет-версию "Запорожца" в малиновом, а не фисташковом цвете.