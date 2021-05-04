На одном из ресурсов по перепродаже подержанных авто появилось объявление о продаже "горбатого" Запорожца. Ничего удивительного, но цвет, номерной знак и цена этого авто немного шокируют.

За розовый ЗАЗ 965 1962 года выпуска его владелец хочет получить €4500 (5000 долларов). Аналогичные ценники встречаются только в очень хорошо сохранившихся ЗАЗ 965 в оригинальном "коллекционном" состоянии.

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В данном случае внимание привлекает и номер авто – ВС 6606 ВМ. Мало того что это номера относительно новой серии (а ценители раритетов обычно хотят видеть на таких авто старые черные номера), так еще и три шестерки многие считают несчастливым числом.

Текст очень лаконичен: "99% оригинал. 23 кс".