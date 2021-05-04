На одному з ресурсів з перепродажу вживаних авто з’явилось оголошення про продаж "горбатого" Запорожця. Нічого дивного, але колір, номерний знак та ціна цього авто трохи шокують.

За рожевий ЗАЗ 965 1962 року випуску його власник хоче отримати €4500 (5 тисяч доларів). Аналогічні цінники у зустрічаються лише у дуже добре збережених ЗАЗ 965 в оригінальному “колекційному” стані.

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В даному випадку увагу привертає і номер авто – ВС 6606 ВМ. Мало того, що це номера відносно нової серії (а поціновувачі раритетів зазвичай бажають бачити на таких авто старі чорні номери), так ще й три шістки багато хто вважає нещасливим числом.

Текст оголошення дуже лаконічний: “99% оригінал. 23 кс”.