У Миколаєві на продаж виставили ЗАЗ-968 1976 року. За старий 45-річний Запорожець просять чималі гроші - цілих 10 тисяч доларів.

Справа в тому, що це справжня капсула часу, адже пробіг ЗАЗ-968 - всього 460 км. Весь цей час автомобіль зберігався на колодках в сухому гаражі і до 2020 року був в заводському консерванті.

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Природно, Запорожець повністю оригінальний, навіть шини залишилися рідними. Замінили лише акумулятор, хоча оригінальний продадуть в комплекті (він, правда, неробочий). Також збереглася документація на автомобіль.

Як відомо, "вухатий" ЗАЗ-968 випускали з 1971 по 1978 роки. Автомобіль оснащували 1,1-літровим 41-сильним мотором і 4-ступінчастою МКПП.