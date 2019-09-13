Двигун у ньому від японського кей-кара Honda Life.

На одному з інтернет-майданчиків з приватними оголошеннями у продажу з’явився ЗАЗ-965А 1967 року випуску на японських агрегатах та з дорогим оздобленням салону.

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На даху розмістилась світлодіодна “люстра”, а на передніх крилах – блискучі “дудки” сигналів. Кузов пофарбований у яскравий зелений колір, а всередині все в натуральній шкірі, включаючи дверні карти та передню панель.

Салон переобладнаний на два місця. Досить оригінальне рішення знайшов автор кастомного “горбатого” для розміщення важіля коробки передач – підвішеним до передньої панелі, як у сучасних мінівенів. Також автомобіль обладнано стереосистемою та камерою заднього виду.

Колеса в машини теж нівроку – хромовані диски, хоча вони й не дуже пасують “горбатому” з діодним прожектором і позашляховим кліренсом. Зате у цього “Запорожця” все чудово з силовим агрегатом.

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ЗАЗ отримав мотор разом з автоматичною коробкою передач від японського кей-кара Honda Life. Компактний трициліндровий двигун робочим об'ємом 658 кубічних сантиметрів встановлений поперечно спереду, де у звичайного ЗАЗ-965А знаходиться багажник. Відповідно, багажник тепер позаду.

Фото: кастом-проект ЗАЗ-965А з агрегатами Honda Life / Avito

Залишається сподіватись, що новий власник, якщо знайдеться охочий віддати за цей проект 22,5 тисячі доларів, позбудеться усіх стилістичних недоліків цього чудового в технічному виконанні автомобіля.

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