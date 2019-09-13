Двигатель в нем от японского кей-кара Honda Life.

На одной из интернет-площадок с частными объявлениями в продаже появился ЗАЗ-965А 1967 года выпуска на японских агрегатах и с дорогой отделкой салона.

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На крыше разместилась светодиодная “люстра”, а на передних крыльях – блестящие дудки сигналов. Кузов окрашен в яркий зеленый цвет, а внутри все в натуральной коже, включая дверные карты и переднюю панель.

Салон переоборудован на два места. Довольно оригинальное решение нашел автор кастомного “горбатого” для размещения рычага коробки передач – подвешенным к передней панели, как у современных минивэнов. Также автомобиль оборудован стереосистемой и камерой заднего вида.

Колеса у машины тоже ничего – хромированные диски, хотя они и не очень подходят “горбатому” с диодным прожектором и внедорожным клиренсом. Зато у этого "Запорожца" все прекрасно с силовым агрегатом.

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ЗАЗ получил мотор вместе с автоматической коробкой передач от японского кей-кара Honda Life. Компактный трехцилиндровый двигатель рабочим объемом 658 кубических сантиметров установлен поперечно спереди, где у обычного ЗАЗ-965А находится багажник. Соответственно, багажник теперь позади.

Фото: кастом-проект ЗАЗ-965А с агрегатами Honda Life / Avito

Остается надеяться, что новый владелец, если найдется желающий отдать за этот проект 22,5 тысячи долларов, лишится всех стилистических недостатков этого замечательного в техническом исполнении автомобиля.

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