В Николаеве на продажу выставили ЗАЗ-968 1976 года. За старый 45-летний Запорожец просят немалые деньги – целых 10 тысяч долларов.

Дело в том, что это настоящая капсула времени, ведь пробег ЗАЗ-968 – всего 460 км. Все это время автомобиль хранился на колодках в сухом гараже и до 2020 года был в заводском консерванте.

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Естественно, Запорожец полностью оригинален, даже шины остались родные. Заменили лишь аккумулятор, хотя оригинальный продадут в комплекте (он, правда, нерабочий). Также сохранилась документация на автомобиль.

Как известно, ”ушастый” ЗАЗ-968 выпускали с 1971 по 1978 годы. Автомобиль оснащали 1,1-литровым 41-сильным мотором и 4-ступенчатой МКПП.