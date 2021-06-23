Зовнішній вигляд принципово нового "Запорожця" у співпраці з iReactor продемонстрував популярний дизайнер Олександр Шторм. Основною аудиторією нового автомобіля могли б бути серфери і сапбордісти, а також любителі компактних машин.

Для любителів стилю немає нічого кращого, ніж ретроавтомобілі з хромованим багажником на даху. В ідеалі на ньому можуть красуватися пара дощок для серфінгу або старий саквояж.

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Volkswagen Camper Van - неперевершена машина для хіпі і серферів всіх часів і народів. У неї є всього один конкурент у вигляді Fiat. Періодично італійці намагаються відновити колишню славу. Не так давно конгломерат діжі побудував компактвен для серферів, але популярності той не знайшов.

В СРСР модернізований Fiat випускався під виглядом "Запорожця". Зараз справи у компанії йдуть з ряду геть погано. Врятувати промисловий комплекс можуть тільки яскраві рішення. Одне з таких було запропоновано креативною командою.

Зовнішній вигляд "Запорожця" для серферів і сапбордістов, яких останнім часом розвелося дуже багато, у співпраці з iReactor продемонстрував відомий дизайнер Олександр Шторм. Він показав недорогий мікролітражний автомобіль.

Перше, що кидається в очі у "фісташки монстра", як його ніжно прозвав творець, сучасна оптика. У "Запорожця" влита радіаторна решітка і дещо незвичний бампер. Чорна захист порогів вбереже машину від подряпин, викликаних піском.

Логотип "Запорожця" гордо розташовується спереду і ззаду у елегантної машини. Її зовнішній вигляд дещо незвичайний, але таке викликано зіткненням з новизною.

Погляд дозволяє побачити в моделі спадкові риси "Горбатого". Саме так в народі звали "Запорожці" через закругленою задній частині. Також Шторм розповів, що не хотів переборщувати з хромованими елементами, чим зараз грішать китайські і корейські виробники.

У планах дизайнера випустити OLD-version, максимально наближену до естетики минулого. У ній дзеркала заднього виду були б з хрому, а ручки і радіаторна решітка була б запозичена з радянської класики.

Задні стоп-сигнали і оптика в цілому нагадують рішення британської компанії Bentley Motors. За словами дизайнера, вартість оновленого "Запорожця" могла б бути не дуже високою. В автомобіль при бажанні можуть поміститися чотири спортсмена. На ньому можна закріпити до шести твердих дощок або ж до восьми SUP-бордів. Зручний хромований багажник має спеціальні кріплення для установки весел. Не тільки любителям водних розваг підійде ця мікролітражка, також машина буде відмінним бюджетним сітікаром.

Якщо рендер стане популярним, Шторм обіцяє випустити кабріолет-версію "Запорожця" в малиновому, а не фісташкове кольорі. У будь-якому випадку буде прекрасно, якщо в Україні з'явиться своя машина для серферів і сапбордістов, адже ці захоплення стають все більш популярними.