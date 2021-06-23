Глава компанії Хенрік Фіскер пообіцяв, що подробиці стануть відомі через кілька місяців.

Хенрік Фіскер повідомив в своєму Twitter-акаунті, що перша електрична модель бренду – кросовер Ocean, отримає більше потужності і збільшений запас ходу, ніж очікувалося раніше.

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На сьогодні відомо, що майбутня новинка буде пропонуватися з декількома видами силових установок і батареєю ємністю 80 кВт*год, яка дозволить проїжджати від 250 до 300 миль на одній зарядці.

Однак в новій заяві Фіскер зазначив, що потужність Ocean була підвищена за рахунок інвертора з карбіду кремнію. Крім того, машина отримала нову унікальну муфту, що дозволило разом зі збільшенням потужності домогтися й збільшення дальності пробігу. Всі подробиці очікуються в листопаді.

Карбідокремнієві інвертори мають певні переваги над звичайними. Серед іншого вони легші та ефективніші, тому що вимагають меншого охолодження. Завдяки цьому, електромобіль в теорії може більш раціонально використовувати заряд батареї. Крім того, ці технології дозволяють зменшити час зарядки.

А от щодо нової муфти питань більше, ніж відповідей. У теорії вона б могла також привнести свою лепту в збільшення дальності ходу.

Глава Fisker не став озвучувати в коментарях більш докладні дані, обмежившись тим, що фанатам марки доведеться почекати до листопада, коли розкриють всі подробиці.

Нагадаємо, нещодавно Fisker уклав довгострокову партнерську угоду з компанією Magna до 2029 року. Суть операції полягає в тому, що австрійська компанія надасть свої потужності для Fisker, який сам виробляти машини не планує.