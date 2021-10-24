Двухместный электромобиль будет занимать лишь половину парковочного места обычного автомобиля.

Испанская компания Silence, которая занимается разработкой городских электрических транспортных средств, представила абсолютно новый электрический квадроцикл S04. Он имеет длину 2,33 метра и ширину 1,56 метра. Автомобильчик берет на борт двух человек и имеет багажник объемом 310 литров. Машинка помещается на местах для парковки мотоциклов, а на парковке автомобиль занимает лишь половину места.

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Эту модель будут продавать под брендом Seat как модель Big shot. Автомобильчик войдет в модельный ряд Seat в подразделении городской мобильности, и присоединится к уже существующим электрическим скутерам eScooter 125, eKickScooter 25 и 65.

Новый автомобиль будет доступен по цене от 7 500 евро и поступит в двух версиях. Версия под названием L7e является самой мощной, с двигателем 14 кВт и максимальной скоростью 90 км/ч. Оснащенный двумя батареями емкостью 11,2 кВт-ч он будет иметь автономный пробег 149 километров. Более дешевая версия L6e оснащена двигателем мощностью 6 кВт и развивает максимальную скорость 45 км/ч.

Интересная инновация – сменный аккумулятор. Использованный всего за несколько минут можно заменить на заряженный. Услуга замены батареи будет доступна 24 часа в сутки, семь дней в неделю и будет размещена в стратегических районах Барселоны, Мадрида и других крупных испанских городов.

Услуга замены батареи будет доступна для новых клиентов Silence, которые приобретут электромобиль или электромотоцикл без аккумулятора и подпишутся на ежемесячное обслуживание стоимостью 20 евро в месяц за использование батареек.