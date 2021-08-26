Производитель уверен, что это представитель нового класса городской мобильности SUM (Sustainable Urban Mobility).

Немецкий Бренд Opel представил новый Opel Rocks-e – представителя устойчивой городской мобильности – "Sustainable Urban Mobility", или SUM. Компактный городской автомобиль, который на самом деле является перелицованным Citroen Ami, сочетает в себе возможность передвижения на электротяге с защитой от ветра и дождя. В Германии этим автомобилем смогут управлять молодые люди в возрасте от 15 лет, получившие водительское удостоверение категории AM1. Новинка длиной всего 2,41 м появилась на свет в рамках программы электрификации Opel.

Новый Opel Rocks-e – это небольшой, стильный, экологически чистый автомобиль для двоих, которому не нужно много места. Его главное преимущество заключается в том, что при длине всего 2,41 метра, ширине 1,39 метра (без учета зеркал) и весе 471 килограмм (включая тяговую батарею) Opel Rocks-e официально относится к категории легких транспортных средств.

Новая модель Opel имеет запас хода до 75 километров за WLTP и ограничение максимальной скорости до 45 км/ч. На своих 14-дюймовых колесах он способен развернуться на круге с диаметром всего 7,20 метра, легко справляется с крутыми поворотами и встает даже в тесные парковочные места.

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Батарея Opel Rocks-e на 5,5 кВт*ч полностью заряжается от обычной бытовой розетки за 3,5 часа. Необходимый для этого зарядный кабель длиной три метра входит в комплектацию SUM и при необходимости извлекается из дверей пассажира. Для заправки на общественных зарядных станциях Opel предлагает специальный адаптер.

Rocks-e отличается фирменным стилистическим элементом бренда Opel Vizor, а также светодиодными фарами и указателями поворота. Дверь пассажира, как обычно, открывается вперед, а дверь водителя – назад. Передние и задние кузовные панели также идентичны.

Типичные для Opel дизайнерские решения прослеживаются и в салоне: сиденья установлены со сдвигом относительно друг друга, что обеспечивает пассажиру большой запас свободного пространства в ногах, а сиденье водителя имеет широкий диапазон продольной регулировки. Запас пространства над головой вполне достаточен для людей ростом 1,90 метра. Кроме того, в ногах у пассажира, несмотря на компактные размеры нового Rocks-e, можно разместить различные предметы общим объемом до 63 литров. Также есть удобный крючок для сумки размера XXL.

Кокпит в характерном для современной молодежи стиле имеет четкий и сосредоточенный на самом важном дизайн. На дисплее видны режимы движения (Drive, Neutral, Reverse), уровень заряда батареи и запас хода.

Rocks-e предлагается в трех выразительных вариантах комплектации: Opel Rocks-e, Opel Rocks-e Klub и Opel Rocks-e TeKno.

Новый Opel Rocks-e в Германии будет стоить значительно меньше компактных автомобилей, а ежемесячный платеж по программе лизинга будет сопоставим со стоимостью проездного на общественный транспорт. Начиная с осени в Германии Rocks-e можно будет заказать онлайн или непосредственно через сеть дилерских центров Opel. Выход модели на рынки других стран ожидается в 2022 году.