Крошечные автомобильчики с округлыми формами и максимальной скоростью в 45 километров в час будут выполнять важные операции не хуже тяжелой военной техники.

Французские военные полюбили Citroen Ami за простоту и универсальность конструкции – качества, которые высоко ценятся в армейской технике. Весомым аргументом стали и габариты электрокара, на котором можно, например, ездить по территории военной базы или даже в ангаре.

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Французские военные в рамках эксперимента добавили четыре Citroen Ami к автопарку на своей авиабазе в Истре на юге Франции. Ami оснащен 8-сильным электромотором и на службе во французской армии будет использоваться для перевозки людей и легких грузов по территории авиабазы Истр-Оранж-Салон-де-Прованс. Такие служебные обязанности полностью совместимы с максимальной скоростью Ami в 45 километров в час, запасом хода в 75 километров и трехчасовым временем зарядки.

Даже французская армия признает, что Ami на самом деле является водонепроницаемым квадроциклом, который сложно опрокинуть. Однако значительно выгоднее использовать для транспортировки по территории авиабазы его, чем традиционный армейский внедорожник. Если эксперимент удастся, Франция будет использовать больше Ami на других базах.

Фото: Citroen Ami будет служить во французской армии / Motortrend