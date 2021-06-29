Крихітні автомобільчики з округлими формами та максимальною швидкістю у 45 кілометрів на годину виконуватимуть важливі операції не гірше за важку військову техніку.

Французькі військові вподобали Citroen Ami за простоту й універсальність конструкції – якості, які високо цінуються в армійській техніці. Вагомим аргументом стали й габарити електрокара, на якому можна, наприклад, їздити територією військової бази чи навіть в ангарі.

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Французькі військові в рамках експерименту додали чотири Citroen Ami до автопарку на своїй авіабазі в Істрі на півдні Франції. Ami оснащений 8-сильним електромотором і на службі у французькій армії буде використовуватися для перевезення людей та легких вантажів територією авіабази Істр-Оранж-Салон-де-Прованс. Такі службові обов'язки повністю сумісні з максимальною швидкістю Ami у 45 кілометрів на годину, запасом ходу у 75 кілометрів і тригодинним часом зарядки.

Навіть французька армія визнає, що Ami – це фактично водонепроникний квадроцикл, який важче перекинути. Однак значно вигідніше використовувати для транспортування територією авіабази його, ніж традиційний армійський позашляховик. Якщо експеримент вдасться, Франція буде використовувати більше Ami на інших базах.

Фото: Citroen Ami служитиме у французькій армії / Motortrend