Американський прапор, значок "лайк", мапа Місяця та відбиток ноги Ніла Армстронга, режим WTF, режим "краб" і багато інших особливостей має цей масивний американський електрокар, що вийде на ринок у 2023 році.

Американський автовиробник GMC представив електричний Hummer у жовтні 2020 року в кузові пікап. А у квітні цього року бренд представив електрокар вже у більш звичному кузові. На жаль, до перших замовників ці електрокари потраплять ще не скоро, а відомо про них не так вже й багато. Відео від популярної австралійської блогерки Supercar Blondie розкриває деякі цікаві подробиці позашляховика Hummer.

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Суперкар Блонді, як себе називає ведуча Олександра Мері Хірші, спочатку демонструє індикацію зарядки електрокара в його передніх фарах. Батарея електрокара побудована на 800-вольтовій системі, що підтримує швидкісну зарядку, забезпечуючи пробіг на одному заряді від 450 до 480 кілометрів, залежно від версії моделі.

Далі ми бачимо, що дах позашляховика був демонтований – він вміщується у багажник машини, де ми і бачимо його, після того, як ведуча кнопкою з салону відчиняє капот. Для відкриття дверцят заднього багажника використовується вже кнопка, розміщена зовні, безпосередньо біля дверки.

Творці електрокара також приховали кілька “пасхалок”: прапор США на віконних стійках, “лайк” на підніжках, ландшафтна мапа Місяця на підлозі багажника та на решітках динаміків у дверях, а також відбиток космічного черевика Ніла Армстронга на Місяці. Усі ці відсилання наче самі промовляють знамениту фразу американського космонавта про те, що висадка на Місяць – це “маленький крок для людини і величезний – для людства”. Так само як і перехід від виробництва “брудних” армійських та цивільних Hummer до випуску “чистих” електромобілів.

На жаль, заводський водій GM, який сів за кермо електрокара, після короткої розповіді ведучої, не показав а ні блискавичне прискорення машини у режимі WTF (сленгове “якого дідька?!” – така реакція має бути у непідготовлених пасажирів), а ні режиму “краб”, в якому машина їздить боком.

Ведуча каже, що цей автомобіль вийде на ринок у 2024 році, ймовірно, маючи на увазі, що це буде модель 2024 року, однак, за графіком виробника, клієнти почнуть отримувати перші машини вже на початку 2023 року. Більше технічних подробиць про електричний GMC Hummer ви знайдете у цій статті.