Американский флаг, значок "лайк", карта Луны и отпечаток ноги Нила Армстронга, режим WTF, режим "краб" и многие другие особенности получил этот массивный американский электрокар, который выйдет на рынок в 2023 году.

Американский автопроизводитель GMC представил электрический Hummer в октябре 2020 году в кузове пикап. А в апреле этого года бренд представил электрокар уже в более привычном кузове. К сожалению, к первым заказчикам эти электрокары попадут еще не скоро, а известно о них не так уж и много. Видео от популярной австралийской блогерши Supercar Blondie раскрывает некоторые интересные подробности внедорожника Hummer.

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Суперкар Блонди, как себя называет ведущая Александра Мэри Хирши, сначала демонстрирует индикацию зарядки электрокара в его передних фарах. Батарея электрокара построена на 800-вольтовой системе, поддерживающей скоростную зарядку, обеспечивая пробег на одном заряде от 450 до 480 километров, в зависимости от версии модели.

Далее мы видим, что крыша внедорожника была демонтирована – он помещается в багажник машины, где мы и видим его, после того, как ведущая кнопкой из салона открывает капот. Для открывания заднего багажника используется уже кнопка, расположенная снаружи, непосредственно у дверки.

Создатели электрокара также скрыли несколько "пасхалок": флаг США на оконных стойках, "лайк" на подножках, ландшафтная карта Луны на полу багажника и на решетках динамиков в дверях, а также отпечаток космического ботинка Нила Армстронга на Луне. Все эти отсылки как бы сами говорят знаменитую фразу американского космонавта о том, что высадка на Луну – это "маленький шаг для человека и огромный – для человечества". Так же как и переход от производства "грязных" армейских и гражданских Hummer к выпуску "чистых" электромобилей.

К сожалению, заводской водитель GM, который сел за руль электрокара, после короткого рассказа ведущей, не показал ни молниеносного ускорения машины в режиме WTF (сленговое "какого черта?!” – такая реакция должна быть у неподготовленных пассажиров), ни режима "краб", в котором машина ездит боком.

Ведущая говорит, что этот автомобиль выйдет на рынок в 2024 году, вероятно, имея в виду, что это будет модель 2024 года, однако, по графику производителя, клиенты начнут получать первые машины уже в начале 2023 года. Больше технических подробностей об электрическом GMC Hummer вы найдете в этой статье.