Французский производитель автомобилей Hopium представил свой первый прототип водородного автомобиля во время недели Viva Technology в Париже. Этот седан, названный Machina Alpha 0, уже собрал свою первую 1000 предварительных заказов.

Несомненно, лучшим водородным электрокаром современности является Toyota Mirai второго поколения, на пятки которому наступает Hyundai Nexo. Однако ни один из них не сравнится в популярности с батарейными электрокарами. Французская компания Hopium надеется вывести автомобили на водородных топливных элементах на новый уровень и первым этапом плана является дебют Alpha 0.

Смотрите также: SsangYong представил электрический Korando и пообещал такой же пикап

Хотя транспортные средства на водородных топливных элементах имеют свои преимущества, такие как быстрое время заправки и большой запас хода, есть в них и минусы. Одним из главных недостатков является мизерное количество заправочных станций с водородом, хотя многие страны уже планируют расширить свои сети. Другие крупные автопроизводители также интересуются водородными электрокарами – недавно появилась информация о тестировании водородного Land Rover Defender и концепта BMW i Hydrogen NEXT.

Основатель Hopium Оливье Ломбард 7 лет ездил на трековых автомобилях с водородным двигателем, он является победителем 24 часов Ле-Мана в классе LMP2. Весь свой опыт он перенес на Alpha 0.

Фото: Hopium Machina Alpha 0 / Hopium

Первая модель бренда была анонсирована в октябре 2020 года и изготовлена в рекордно короткие сроки на заводе Линас-Монтлери. Электрокар имеет максимальную скорость 200 км/ч. Других спецификаций нет. По словам Hopium, производительность тестового автомобиля уже максимально приближена к показателям Hopium Machina в окончательном виде.

В дизайне можно найти сходство с Tesla S, Porsche Taycan и даже Toyota Mirai. Компания сообщила, что уже получила 1000 предварительных заказов на Alpha 0, с оплатой 410 евро за каждый заказ. Команды компании Hopium уже находятся в процессе испытаний нового водородного седана и надеются вскоре начать массовое производство. Официальная презентация серийной модели должна состояться в следующем году.