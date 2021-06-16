Всего в новой линейке среднегабаритных электрокаров SsangYong должно быть три модели: два кроссовера и пикап.

Первый полностью электрический кроссовер SsangYong получил название Korando e-Motion. Старт продаж новинки в Европе назначен на октябрь.

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От южнокорейского бренда SsangYong новости поступают нечасто, поскольку линейка моделей автопроизводителя довольно скромная, а более или менее активные продажи в Европе демонстрирует разве что Великобритания. Сейчас компания пытается остаться на плаву, активно вкладываясь в разработку и производство электротранспорта, вслед за более крупными производителями. И первым плодом этих усилий является Korando e-Motion. Производство электрического кроссовера началось в понедельник, 14 июня.

Подробностей про электрический силовой агрегат или аккумулятор Korando e-Motion пока нет. Зато производитель демонстрирует внешность автомобиля, который почти полностью повторяет обычный Korando 2019 года с несколькими дизайнерскими деталями (глухая решетка, переработанные бамперы, аэроколеса тому подобное).

Второй электрический внедорожник от SsangYong меньше Rexton. Он имеет кодовое название J100 и на официальных эскизах по стилистике немного напоминает Range Rover. По планам производителя, эта вторая модель поступит в продажу в 2022 году, а за ней будет полностью электрический пикап.

Три новых электромобиля дополнят линейку моделей SsangYong с ДВС, которая включает Tivoli, Korando, Musso и Rexton.

Фото: официальные изображения электрокаров SsangYong / SsangYong