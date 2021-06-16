Загалом в новій лінійці середньогабаритних електрокарів SsangYong має бути три моделі: два кросовери та пікап.

Перший повністю електричний кросовер SsangYong отримав назву Korando e-Motion. Старт продажів новинки у Європі призначений на жовтень.

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Від південнокорейського бренду SsangYong новини надходять нечасто, оскільки лінійка моделей автовиробника досить скромна, а більш-менш активні продажі у Європі демонструє хіба що Великобританія. Зараз компанія намагається залишитись на плаву, активно вкладаючись у розробку і виробництво електротранспорту, слідом за більшими виробниками. І першим плодом цих зусиль є Korando e-Motion. Виробництво електричного кросовера розпочалось у понеділок, 14 червня.

Подробиць про електричний силовий агрегат або акумулятор Korando e-Motion поки нема. Натомість виробник демонструє зовнішність автомобіля, який майже повністю повторює звичайний Korando 2019 року з декількома дизайнерськими деталями (глуха решітка, перероблені бампери, аероколеса тощо).

Другий електричний позашляховик від SsangYong буде меншим за Rexton. Він має кодову назву J100 і на офіційних ескізах за стилістикою трохи нагадує Range Rover. За планами виробника, ця друга модель надійде в продаж у 2022 році, а за нею буде повністю електричний пікап.

Три нові електромобілі доповнять лінійку моделей SsangYong з ДВЗ, яка включає Tivoli, Korando, Musso та Rexton.

Фото: офіційні зображення електрокарів SsangYong / SsangYong