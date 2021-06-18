Французький виробник автомобілів Hopium представив свій перший прототип водневого автомобіля під час тижня Viva Technology у Парижі. Цей седан, названий Machina Alpha 0, вже зібрав свою першу 1000 попередніх замовлень.

Поза сумнівом, кращим водневим електрокаром сучасності є Toyota Mirai другого покоління, на п’яти якому наступає Hyundai Nexo. Однак жоден з них не зрівняється в популярності з батарейними електрокарами. Французька компанія Hopium сподівається вивести автомобілі на водневих паливних елементах на новий рівень і першим етапом плану є дебют Alpha 0.

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Хоча транспортні засоби на водневих паливних елементах мають свої переваги, такі як швидкий час заправки та великий запас ходу, є в них і мінуси. Одним із головних недоліків є мізерна кількість заправних станцій з воднем, хоча багато країн вже планують розширити свої мережі. Інші великі автовиробники також цікавляться водневими електрокарами – нещодавно з’явилась інформація про тестування водневого Land Rover Defender та концепту BMW i Hydrogen NEXT.

Засновник Hopium Олів’є Ломбард 7 років їздив на трекових автомобілях з водневим двигуном, він є переможцем 24 годин Ле-Мана у класі LMP2. Увесь свій досвід він переніс на Alpha 0.

Фото: Hopium Machina Alpha 0 / Hopium

Перша модель бренду була анонсована в жовтні 2020 року і виготовлена ​​в рекордно короткі терміни на заводі Лінас-Монтлері. Електрокар має максимальну швидкість 200 км/год. Інших специфікацій немає. За словами Hopium, продуктивність тестового автомобіля вже максимально наближена до показників Hopium Machina в остаточному вигляді.

У дизайні можна знайти подібність із Tesla S, Porsche Taycan та навіть Toyota Mirai. Компанія повідомила, що вже отримала 1000 попередніх замовлень на Alpha 0, з оплатою 410 євро за кожне замовлення. Команди компанії Hopium вже перебувають у процесі випробувань нового водневого седана і сподіваються незабаром розпочати масове виробництво. Офіційна презентація серійної моделі повинна відбутись наступного року.