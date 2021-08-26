Виробник впевнений, що це представник нового класу міської мобільності SUM (Sustainable Urban Mobility).

Німецький Бренд Opel представив новий Opel Rocks-e - представника стійкої міської мобільності – "Sustainable Urban Mobility", або SUM. Компактний міський автомобіль, який насправді є перелицьованим Citroen Ami, поєднує в собі можливість пересування на електротязі з захистом від вітру і дощу. У Німеччині цим автомобілем зможуть управляти молоді люди у віці від 15 років, які отримали посвідчення водія категорії AM1. Новинка довжиною всього 2,41 м з'явилася на світ в рамках програми електрифікації Opel.

Новий Opel Rocks-e – це невеликий, стильний, екологічно чистий автомобіль для двох, якому не потрібно багато місця. Його головна перевага полягає в тому, що при довжині всього 2,41 метра, ширині 1,39 метра (без урахування дзеркал) і вазі 471 кілограм (включаючи тягову батарею) Opel Rocks-e офіційно належить до категорії легких транспортних засобів.

Нова модель Opel має запас ходу до 75 кілометрів за WLTP і обмеження максимальної швидкості до 45 км/год. На своїх 14-дюймових колесах він здатний розвернутися на колі з діаметром всього 7,20 метра, легко справляється з крутими поворотами і встає навіть на найтісніші паркувальні місця.

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Батарея Opel Rocks-e на 5,5 кВт*г повністю заряджається від звичайної побутової розетки за 3,5 години. Необхідний для цього зарядний кабель довжиною три метри входить в комплектацію SUM і при необхідності витягується з дверей пасажира. Для заправки на громадських зарядних станціях Opel пропонує спеціальний адаптер.

Rocks-e відрізняється фірмовим стилістичним елементом бренду Opel Vizor, а також світлодіодними фарами та покажчиками повороту. Двері пасажира, як зазвичай, відкривається вперед, а двері водія – назад. Передні та задні кузовні панелі також ідентичні.

Типові для Opel дизайнерські рішення простежуються і в салоні: сидіння встановлені зі зсувом відносно один одного, що забезпечує пасажиру великий запас вільного простору в ногах, а сидіння водія має широкий діапазон подовжнього регулювання. Запас простору над головою цілком достатній для людей ростом 1,90 метра. Крім того, в ногах у пасажира, попри компактні розміри нового Rocks-e, можна розмістити різні предмети загальним обсягом до 63 літрів. Також є зручний гачок для сумки розміру XXL.

Кокпіт в характерному для сучасної молоді стилі має чіткий і зосереджений на найважливішому дизайн. На дисплеї видно режими руху (Drive, Neutral, Reverse), рівень заряду батареї й запас ходу.

Rocks-e пропонується в трьох виразних варіантах комплектації: Opel Rocks-e, Opel Rocks-e Klub і Opel Rocks-e TeKno.

Новий Opel Rocks-e в Німеччині буде коштувати значно менше компактних автомобілів, а щомісячний платіж за програмою лізингу буде порівнянний з вартістю проїзного на громадський транспорт. Починаючи з осені в Німеччині Rocks-e можна буде замовити онлайн або безпосередньо через мережу дилерських центрів Opel. Вихід моделі на ринки інших країн очікується у 2022 році.