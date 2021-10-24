Двомісний електромобіль займатиме лише половину паркувального місця звичайного автомобіля.

Іспанська компанія Silence, яка займається розробкою міських електричних транспортних засобів, представила абсолютно новий електричний чотирицикла S04. Він має довжину 2,33 метра і ширину 1,56 метра. Автомобільчик бере на борт двох людей та має багажник об'ємом 310 літрів. Машинка поміщається на місцях для паркування мотоциклів, а на парковці автомобіля займає лише половину місця.

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Цю модель продаватимуть під брендом Seat як модель Big shot. Автомобільчик ввійде до модельного ряду Seat в підрозділі міської мобільності, і приєднається до вже існуючих електричних скутерів eScooter 125, eKickScooter 25 і 65.

Новий автомобіль буде доступний за ціною від 7 500 євро і надійде у двох версіях. Версія під назвою L7e є найпотужнішою, з двигуном 14 кВт і максимальною швидкістю 90 км/год. Оснащений двома батареями ємністю 11,2 кВт-год він матиме автономний пробіг 149 кілометрів. Дешевша версія L6e оснащена двигуном потужністю 6 кВт і розвиває максимальну швидкість 45 км/год.

Цікава інновація – змінний акумулятор. Використаний всього за кілька хвилин можна замінити на заряджений. Послуга заміни акумулятора буде доступною 24 години на добу, сім днів на тиждень і буде розташовано у стратегічних районах Барселони, Мадрида та інших великих іспанських міст.

Послуга заміни батареї буде доступна для нових клієнтів Silence, які придбають електромобіль чи електромотоцикл без акумулятора та підпишуться на щомісячне обслуговування вартістю 20 євро на місяць за використання батарейок.