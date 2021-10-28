Формфактор электрокаров типичен для США – это пикап и внедорожник, но они имеют немало интересных особенностей, которые выделяют их среди других.

Новоявленный производитель электромобилей EdisonFuture представил концепты EF1-T и EF1-V. Каждый из них объединяет два формата – EF1-T является пикапом, который превращается во внедорожник, а EF1-V внедорожным минивэном.

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Автомобили с двигателями внутреннего сгорания останутся в прошлом примерно через десять лет. Электрификация прокладывает путь в будущее. Этот новый этап автомобильной промышленности привел на рынок ряд новых игроков, одним из которых является бренд EdisonFuture, который принадлежит компании SPI Energy.

Ранее в этом году SPI Energy, компания, которая занимается возобновляемыми источниками энергии и поставщиком солнечных накопителей и решений для электромобилей, объявила, что будет работать над новым проектом вместе с автомобильной дизайнерской компанией Icona Design. Результатом работы стал релиз двух электрических концептов: EF1-T и EF1-V. Оба транспортные средства построены на одном шасси и платформе, но каждый из них будет служить разным целям.

Пикап EF1-T (последняя буква в названии, очевидно, означает Truck) будет доступен в трех разных версиях: Standard, Premium и Super. Первый будет использовать один электродвигатель, который разгоняется до 100 км/ч за 6,5 секунды и сможет таскать прицепы массой до 3400 кг. Версия Premium предусматривает двухмоторную силовую установку, которая обеспечит ускорение до сотни за 4,5 секунды и способность буксировать до 3 628 кг.

Фото: электрический пикап EdisonFuture EF1-T / EdisonFuture

Топовая версия Super сможет иметь как двойной, так и тройной электромотор, с которыми сможет выполнять упражнение 0 – 100 км/ч за 3,9 секунды, а на буксир сможет взять до 3 855 кг. Солнечные панели на крыше будут доступны как опция для всех трех версий, но данные о запасе хода пока не обнародуются.

Пикап имеет багажник длиной 1,98 метра, но также будет доступна версия с багажником длиной 2,43 метра. При этом грузовой отсек может закрываться выдвижными панелями. Что касается интерьера, то мы получаем ту же атмосферу, что и большинство современных электромобилей, благодаря большому 17,5-дюймовому сенсорному информационно-развлекательному экрану и зеркалам, которые заменены камерами для улучшения видимости.

EF1-V (вероятно, обозначение происходит от Van) будет доступен в двух версиях: Standard и Long Range. Стандарт будет использовать одномоторную силовую установку, тогда как Long Range будет иметь пару электромоторов. Запас хода снова не сообщается. Грузоподъемность фургона будет колебаться от 7 362 до 11 326 литров, тогда как максимальные показатели буксировки колеблются от 3400 до 3600 кг. Солнечная крыша здесь также будет опцией.

Фото: электрический фургон EdisonFuture EF1-T / EdisonFuture

Пока нет никакой информации об официальных ценах или датах запуска этих двух автомобилей. Можно лишь сказать, что через год – два у этих двух электрокаров уже будет немало соперников как от старых автопроизводителей, так и от новых.