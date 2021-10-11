Сам автор потужної машини називає своє творіння "мегакар". Автомобіль обіцяють повністю розкрити 1 листопада.

Грецька компанія Spyros Panopoulos Automotive розкрила дату прем’єри свого 3000-сильного ультракара Chaos –інноваційний автомобіль повністю розсекретять 1 листопада цього року.

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Раніше ми детально розповідали про грецький стартап, його засновника і їх перший автомобіль. Буквально кожен аспект автомобіля – незвичайний. Деталі його конструкції, точніше їх форми, спроєктовані комп’ютером – інженер вводить потрібні параметри навантаження для деталі, а програма прораховує оптимальну форму для оптимального співвідношення маси та міцності. Більшість деталей “друкується” з металевого порошку на принтері. Матеріали для друку, а також усі інші компоненти конструкції являють собою передові розробки.

Фото: ультракар Chaos / Spyros Panopoulos Automotive

Автомобіль оснащений 4-літровим V10 власної розробки з двома турбокомпресорами. Він може працювати на звичайному бензині чи біоетанолі. На бензині автомобіль може пересуватись громадськими дорогами та повинен працювати в режимі пониженої до 2000 к.с. потужності, тоді як з біоетанолом у баку мотор може розвивати 3000 к.с., але в такій конфігурації призначений лише для треку. Мотор під’єднаний до 8-швидкісної роботизованої трансмісії з приводом на обидві осі. Ультракару SPA Chaos обіцяна максимальна швидкість у 500 км/год і прискорення до 100 км/год за 1,8 секунди.

Відомо, що базова комплектація обійдеться в 5 500 000 євро, а топова коштуватиме замовнику 12 400 000 євро. Таке розкриття цін для виробників ультрадорогих екзотичних автомобілів також незвичайне явище, як і сам Chaos.