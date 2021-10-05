Френк Стівенсон дав цьому проєкту влучну назву – Frankenstein.

Популярна комп’ютерна гра Grand Theft Auto використовує моделі автомобілів, скомбіновані з двох машин – у такий спосіб розробники обходять авторські права на дизайн. Але Стівенсон вирішив, що заміксувати дві машини в одну – занадто просто і поєднав у своєму новому цифровому проєкті цілих шість автомобілів, свого часу створених ним для різних виробників.

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Френк Стівенсон має солідне портфоліо автомобільних дизайнів. Він працював, зокрема, створив дизайн таких відомих автомобілів як Ferrari F430 та FXX, McLaren P1, Ford Escort Cosworth, Maserati MC12 та Mini Cooper. А чому б не об’єднати їх усі в одному мегакарі?

Саме це Стівенсон і зробив. Основою для автомобіля є Maserati MC12 – цей італійський суперкар сам базується на платформі Ferrari Enzo. Від MC12 “Франкенштейну” дісталась довга колісна база та пропорції. Верхня частина кузову та форми дверей – від McLaren P1. Передня частина машини отримала дизайн Ferrari F430, тоді як ззаду все виглядає подібно до Ferrari FXX. Подвійний спойлер на задній частині кабіни – елемент від Ford Escort Cosworth.

Кінцевий продукт, безумовно, цікавий, і, до честі Стівенсона, він критикує свій власний дизайн, так само як і роботу розробників GTA V. Однак це не завадило Стівенсону зробити свій Frankenstein доступним для завантаження у гру GTA V, як додатковий контент.