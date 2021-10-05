Фрэнк Стивенсон дал этому проекту точное название – Frankenstein.

Популярная компьютерная игра Grand Theft Auto использует модели автомобилей, скомбинированные из двух машин – таким образом разработчики обходят авторские права на дизайн. Но Стивенсон решил, что замиксовать две машины в одну – слишком просто и соединил в своем новом цифровом проекте целых шесть автомобилей, в свое время созданных им для различных производителей.

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Фрэнк Стивенсон имеет солидное портфолио автомобильных дизайнов. Он создал, в частности, дизайн таких известных автомобилей как Ferrari F430 и FXX, McLaren P1, Ford Escort Cosworth, Maserati MC12 и Mini Cooper. А почему бы не объединить их все в одном мегакаре?

Именно это Стивенсон и сделал. Основой для автомобиля является Maserati MC12 – этот итальянский суперкар сам базируется на платформе Ferrari Enzo. От MC12 "Франкенштейну" досталась длинная колесная база и пропорции. Верхняя часть кузова и формы дверей – от McLaren P1. Передняя часть машины получила дизайн Ferrari F430, тогда как сзади все выглядит подобно Ferrari FXX. Двойной спойлер на задней части кабины – элемент от Ford Escort Cosworth.

Конечный продукт, безусловно, интересный, и, к чести Стивенсона, он критикует свой собственный дизайн, так же как и работу разработчиков GTA V. Однако это не помешало Стивенсону сделать свой Frankenstein доступным для загрузки в игру GTA V как дополнительный контент.