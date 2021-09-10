Канал PlayStation в youTube поделился тизерным видео нового поколения популярного симулятора. Релиз Gran Turismo 7 запланировано на 4 марта 2022 года.

Поклонники Sony PlayStation ждали новую часть франшизы видеоигры Gran Turismo целую вечность, но теперь, похоже, загорелся свет в конце туннеля, поскольку разработчики показали анонсы видео и назвали конкретную дату выхода.

Тако жцикаво: Виртуальный электрический болид Jaguar Vision Gran Turismo SV стал реальным

Кинематографический трейлер Gran Turismo предлагает глубокий взгляд на новую часть титулованного симулятора. Первым автомобилем, который мы видим, является концепт Porsche 917, который дебютировал в 2019 году. Примечательно, что "открывающим" автомобилем в видео есть электрический болид Porsche. Автомобильный мир электрифицируется и виртуальная реальность отражает эти изменения.

С изменением музыки на что-то более оптимистичное меняется и действие. Быстрый переход показывает все виды настроек автомобиля, доступные пользователю в игровом меню. Мы также видим экран, показывающий различные режимы осмотра и их очень много. Классические автомобили появляются ближе к концу видео. Далее нам показывают трассы – знакомые по предварительным версиям игры и новые.

По предварительной информации, Gran Turismo 7 предназначен как для PlayStation 5, так и для PlayStation 4.