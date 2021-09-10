Канал PlayStation в youTube поділився тізерним відео нового покоління популярного симулятора. Реліз Gran Turismo 7 заплановано на 4 березня 2022 року.

Шанувальники Sony PlayStation чекали на нову частину франшизи відеоігри Gran Turismo цілу вічність, але тепер, схоже, зажевріло світло в кінці тунелю, оскільки розробники показали анонсове відео та назвали конкретну дату виходу.

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Кінематографічний трейлер Gran Turismo пропонує найглибший погляд на нову частину титулованого симулятора. Першим автомобілем, який ми бачимо, є концепт Porsche 917, який дебютував у 2019 році. Знаково, що "відкриваючим" автомобілем у відео є електрифікований болід Porsche. Автомобільний світ електрифікується і віртуальна реальність відбиває ці зміни.

Зі зміною музики на щось більш оптимістичне змінюється і дія. Швидкий перехід показує всі види налаштувань автомобіля, доступні користувачеві в ігровому меню. Ми також бачимо екран, що показує різні режими огляду і їх дуже багато. Класичні автомобілі з'являються ближче до кінця відео. Далі нам показують траси – знайомі за попередніми версіями гри та нові.

Gran Turismo 7 призначений як для PlayStation 5, так і для PlayStation 4.