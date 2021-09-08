Наприкінці минулого року британський автовиробник показав віртуальний концепт, створений для комп'ютерної гри Gran Turismo. Зараз він втілився у фізичному прототипі.

Vision GT SV побудований Jaguar для того, щоб провести повномасштабне реальне тематичне дослідження дизайну та всього іншого, але перш за все – витривалість електричного боліда.

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Найвідоміші перегони на витривалість – це 24 Години Ле-Ман. Jaguar згадує про “спадщину Ле-Ман” і навіть містить елементи дизайну від знакових автомобілів, успішних у перегонах на витривалість, таких як C-Type 1951 року та D-Type 1954 року. Але реліз не містить жодного слова про участь у реальних змаганнях.

Фото: Jaguar Vision Gran Turismo SV / Jaguar

GT SV оснащений чотирма електродвигунами, здатними генерувати комбіновану потужність у 1400 кВт (1877 к.с.) і 3360 Нм миттєвого крутного моменту. Повний привід в теорії дозволяє цьому звіру прискорюватись від 0 до 100 км/год за 1,66 секунди, а розрахункова максимальна швидкість досягає 410 км/год.

Ємність тягової батареї трекового електрокара не згадується, але, виходячи з того, що його мета – перегони на витривалість, Jaguar прагне до якомога більшої потужності протягом якмога довшого часу.

Інтер’єр спорткара оздоблений тканиною Typefibre – “ефективний матеріал, розроблений Jaguar для забезпечення легшої альтернативи шкірі”. Цю тканину Jaguar навіть планував випробувати протягом сьомого сезону чемпіонату світу ABB FIA Формула E, але до реалізації задуму справа не дійшла.

Jaguar Vision GT SV ще не з’явився у грі Gran Turismo, але фізична модель вже існує. Якою буде подальша доля прототипу, поки не ясно, але можливість потрапити на реальні змагання для нього все ще не виключена.