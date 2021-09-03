Німецька компанія Emilia Auto береться збудувати 22 автомобіля з формами класичного купе і начинням від сучасної Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. А британський автовиробник будуватиме свої репродукції за автентичними кресленнями 1950-х років і вони будуть ідентичними новим автомобілям того часу, навіть зібрані вручну.

Дрібносерійне виробництво класичних і вінтажних автомобілів сьогодні надзвичайно популярне, як серед самих автовиробників, так і серед незалежних компаній. Останній приклад – неокласика від Jaguar та фірми Emilia Auto.

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Alfa Romeo GT дебютувала у 1963 році, до 1965 року були версії GT і GTV, на зміну яким прийшли Veloce і Junior, що протримались до завершення виробництва у 1977 році. Німецька компанія Emilia Auto хоче відродити цей класичний автомобіль за допомогою сучасної техніки Alfa Romeo. Свій рестомод вони називають Emilia GT Veloce.

У Emilia Auto вирішили, що 2,9-літровий бі-турбо V6 від Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio буде відмінним силовим агрегатом для класичного купе. Результат – 500 кінських сил потужності та 600 ньютон-метрів крутного моменту. Агрегат під’єднано до 8-швидкісної автоматичної коробки передач, яка розподіляє оберти між обома осями.

Автомобіль також отрима незалежну підвіску на компонентах KW, адаптивне кермове управління, електронний диференціал обмеженого ковзання, гальма Brembo та контроль тяги на старті.

Візуально GT Veloce зберігає ряд особливостей класичного автомобіля: знакову V-подібну решітку радіатора та круглі фари – найбільш очевидні аспекти. Але для того, щоб відповідати таким компонентам, як V6 та модернізована підвіска, команда Emilia Auto змінила капот, надавши йому більш вираженої форми, переробила багато панелей кузова та додала світлодіоди до фар та задніх ліхтарів. Навіть спеціальні 19-дюймові колеса черпають натхнення з оригінальних дисків Alfa Romeo GT.

Інтер'єр відповідає схемі рестомоду: класична архітектура плюс обережно вписані в неї сучасні девайси. Спортивні сидіння Recaro, панель приладів та вентиляційні отвори кондиціонера – це з нового, а дерев’яне кермо та руків’я коробки передач – від класики.

Наразі Emilia GT Veloce – лише візуалізація. Але компанія приймає замовлення на обмежений тираж всього 22 автомобілів, обіцяючи збудувати перший автомобіль у другій половині 2022 року. Вартість цієї сучасної класики становить 400 000 євро.

Фото: Emilia GT Veloce / Carscoops

Скільки будуть коштувати та яким тиражем вийдуть неокласичні Jaguar C-Type, британський виробник не повідомив. Але ми знаємо, що машини з серії репродукцій Continuation виходять дуже обмеженим накладом і коштують дорожче за більшість нових моделей бренду. Відомо лиш, що перший клієнтськи примірник повинен бути готовий до вересня 2022 року.

Відомий своїми перемогами в Ле-Мані на початку 1950-х років Jaguar C-Type, також став першим автомобілем, який досяг середньої швидкості понад 100 миль на годину (160 км/год) завдяки інноваціям, таким як дискові гальма. Jaguar вручну збиратиме автомобілі на 100 відсотків відповідні специфікаціям 1953 року – саме цей рік приніс виробнику обидві перемоги.

Фото: заводська репліка Jaguar C-Type 1953 року / Jaguar

Jaguar працюватиме з традиційними матеріалами та використовуватиме традиційні методи, щоб забезпечити найвищий ступінь автентичності. Під капотом спорткара сидітиме 3,4-літровий шестициліндровий агрегат з трійкою карбюраторів Weber, до якого повітря подається за допомогою ковша у капоті. На виготовлення кожного двигуна майстрам Jaguar потрібно дев’ять місяців, але результат – 220 к.с. потужності.

Подібні реплікації мають відповідати правилам безпеки FIA, тому виробнику доведеться внести деякі зміни в конструкцію. Наприклад, на автомобілі будуть встановлюватись захисні дуги, які вбережуть водія у разі перекидання машини.

Автомобілі будуть доступні у восьми кольорах інтер’єру та 12 кольорах зовнішнього вигляду. Замовники також можуть додати гоночну графіку за бажанням.