Немецкая компания Emilia Auto берется построить 22 автомобиля с формами классического купе и утварью от современной Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. А британский автопроизводитель будет строить свои репродукции по аутентичным чертежам 1950-х годов и они будут идентичными новым автомобилям того времени, даже собранные вручную.

Мелкосерийное производство классических и винтажных автомобилей сегодня очень популярно, как среди самих автопроизводителей, так и среди независимых компаний. Последний пример – неоклассика от Jaguar и фирмы Emilia Auto.

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Alfa Romeo GT дебютировала в 1963 году, до 1965 года были версии GT и GTV, на смену которым пришли Veloce и Junior, что продержались до конца производства в 1977 году. Немецкая компания Emilia Auto хочет возродить этот классический автомобиль с помощью современной техники Alfa Romeo. Свой рестомод они называют Emilia GT Veloce.

В Emilia Auto решили, что 2,9-литровый би-турбо V6 от Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio будет отличным силовым агрегатом для классического купе. Результат – 500 лошадиных сил мощности и 600 ньютон-метров крутящего момента. Агрегат подключен к 8-скоростной автоматической коробке передач, которая распределяет обороты между обеими осями.

Автомобиль также получит независимую подвеску на компонентах KW, адаптивное рулевое управление, электронный дифференциал ограниченного скольжения, тормоза Brembo и контроль тяги на старте.

Визуально GT Veloce сохраняет ряд особенностей классического автомобиля: знаковую V-образную решетку радиатора и круглые фары – наиболее очевидные аспекты. Но для того, чтобы соответствовать таким компонентам, как V6 и модернизированная подвеска, команда Emilia Auto изменила капот, придав ему более выраженной формы, переделав много панелей кузова и добавив светодиоды к фарам и задним фонарям. Даже специальные 19-дюймовые колеса черпают вдохновение из оригинальных дисков Alfa Romeo GT.

Интерьер соответствует схеме рестомода: классическая архитектура плюс осторожно вписанные в нее современные аксессуары. Спортивные сиденья Recaro, приборная панель и вентиляционные отверстия кондиционера – это из нового, а деревянный руль и рукоять коробки передач – от классики.

Сейчас Emilia GT Veloce – это только визуализация. Но компания принимает заказы на ограниченный тираж всего 22 автомобилей, обещая построить первый автомобиль во второй половине 2022 года. Стоимость этой современной классики составляет 400 тысяч евро.

Фото: Emilia GT Veloce / Carscoops

Сколько будут стоить и каким тиражом выйдут неоклассические Jaguar C-Type, британский производитель не сообщил. Но мы знаем, что машины из серии репродукций Continuation выходят очень ограниченным тиражом и стоят дороже большинства новых моделей бренда. Известно лишь, что первый клиентский экземпляр должен быть готов к сентябрю 2022 года.

Известный своими победами в Ле-Мане в начале 1950-х годов Jaguar C-Type, также стал первым автомобилем, который достиг средней скорости более 100 миль в час (160 км/ч) благодаря инновациям, таким как дисковые тормоза. Jaguar будет вручную собирать автомобили на 100 процентов соответствующие спецификациям 1953 года – именно этот год принес производителю обе победы.

Фото: заводская реплика Jaguar C-Type 1953 року / Jaguar

Jaguar будет работать с традиционными материалами и использовать традиционные методы, чтобы обеспечить наивысшую степень подлинности. Под капотом спорткара будет сидеть 3,4-литровый шестицилиндровый агрегат с тройкой карбюраторов Weber, к которому воздух подается с помощью ковша в капоте. На изготовление каждого двигателя мастерам Jaguar нужно девять месяцев, но результат – 220 л.с. мощности.

Подобные репликации должны соответствовать правилам безопасности FIA, поэтому производителю придется внести некоторые изменения в конструкцию. Например, на автомобили будут устанавливаться защитные дуги, которые уберегут водителя в случае опрокидывания машины.

Автомобили будут доступны в восьми цветах интерьера и 12 цветах внешнего вида. Заказчики также могут добавить гоночную графику по желанию.